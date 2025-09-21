Augias il professorino che fa il pm contro la destra
Il giornalista si considera il fustigatore dei «barbari», cioè di quelli che non votano il Pd. Ma con sé stesso è indulgente. Per esempio sui suoi vecchi rapporti con una spia cecoslovacca. O sulle pagine di un suo saggio che ricalcavano alla lettera quelle di un altro libro. 🔗 Leggi su Laverita.info
Niente di personale su La Verità. Antonello Piroso, oggi, se la prende di nuovo con #CorradoAugias: “Con un tono solenne e ieratico, dispensa le sue perline di saggezza. E pure qualche calcio negli stinchi”. - X Vai su X
Augias: “Editto bulgaro? Sì, ma in Rai neppure Berlusconi fece ciò che fa la destra. Vuole una controstoria rispetto a quella costituzionale” - “Quando arrivarono i comunisti la Rai venne parlamentarizzata, la Dc aveva l’uno, i socialisti il 2, i comunisti il 3. Secondo ilfattoquotidiano.it
Augias lascia la Rai e passa a La7, condurrà La Torre di Babele - Corrado Augias annuncia l'addio alla Rai in polemica con la gestione voluta dal governo Meloni. Da ansa.it