Audace Cerignola-Foggia 0-0 | le pagelle del derby

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Greco 6 Todisco 6,5 Martinelli 6,5 Visentin 6,5; Russo 6,5 Vitale 7 Moreso 5,5 (13’st Paolucci 6) Sainz Maza 6 (13’st Bianchini 6) D’Orazio 6 (28’st Gambale 6); Cuppone 5 Emmausso 5 (41’st Ruggiero s.v.). A disposizione: Fares, Iliev, Ntampizas, Gambale, Paolucci. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo

Cretella lascia il Padova e riparte dall'Audace Cerignola in Serie C

Audace Cerignola, la campagna abbonamenti stenta a decollare, Grieco: "Sostegno dei tifosi essenziale"

Il Cerignola spreca, il Foggia lotta e resiste: al 'Monterisi' derby a reti bianche

