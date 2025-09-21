Atti vandalici nella villetta | la denuncia del Comitato
Atti vandalici ma anche scarsa attenzione ai beni pubblici. Per questo lo spazio nido ‘0-3 anni’ all’interno della villetta di Parco degli Aranci resterà chiuso fino a data da destinarsi. Lo annuncia con rammarico il Comitato Parco degli Aranci di Caserta, che gestisce da anni l’area con passione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: atti - vandalici
“Vigilanza privata nei lidi”. Misura in extremis dei gestori contro risse e atti vandalici
Atti vandalici e giovani scatenati. Autovelox oscurato con la vernice, vetro sfondato per evitare controlli
Sarno, danneggiamento e atti vandalici: espulso straniero
Anche nel capoluogo di regione si moltiplicano atti vandalici e furti sui veicoli in sosta. Nei guai un ragazzo di 23 anni di Reggio con tre complici - facebook.com Vai su Facebook
Le bombe, le minacce e gli atti vandalici non ci spaventano. Solo chi non riesce a batterci sul piano delle idee ha bisogno di ricorrere alla violenza. Noi continueremo a difendere le nostre posizioni, senza cedere a questa logica di intimidazione. - X Vai su X
Atti vandalici nella villetta: la denuncia del Comitato; Risse, spaccio e atti vandalici nella villa inagibile di Aragona: i residenti pronti a fare causa al Comune; Montalto Uffugo, la villetta comunale di Taverna nel mirino dei vandali. La rabbia del sindaco Faragalli.
Atto vandalico contro il circolo Fdi Villa, Caminiti: ‘La città non si piega all’odio’ - Dura condanna della sindaca che ha espresso solidarietà ai componenti del partito: "L'atto deplorevole non segnerà in alcun modo l'impegno di ciascuno di loro e noi in politica" ... Lo riporta citynow.it
Atti vandalici alla villetta di Salice Salentino - "Nella tarda serata di mercoledì scorso alcuni ragazzi hanno nuovamente danneggiato la villetta del Convento. Riporta corrieresalentino.it