Atti vandalici nella villetta | la denuncia del Comitato

Casertanews.it | 21 set 2025

Atti vandalici ma anche scarsa attenzione ai beni pubblici. Per questo lo spazio nido ‘0-3 anni’ all’interno della villetta di Parco degli Aranci resterà chiuso fino a data da destinarsi. Lo annuncia con rammarico il Comitato Parco degli Aranci di Caserta, che gestisce da anni l’area con passione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

