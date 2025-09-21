attacco cyber caos aeroporti

Un vortice di preoccupazioni e timori agita il sabato dei cieli europei. Il cyber attacco ai sistemi automatizzati aeroportuali di Berlino, Bruxelles e Heathrow (con cancellazioni, ritardi e check-in vecchia maniera) certifica le fragilità degli scali occidentali pensati per il traffico passeggeri in tempo di pace. Ma se il tempo è di guerra – vera o ibrida – allora tutto cambia, e l’Ucraina contro la quale la Russia scarica "40 missili e 580 droni" in 24 ore appare davvero come l’ultima frontiera della Ue nella quale Kiev vorrebbe entrare. L’allarme persistente spinge in volo i caccia polacchi per evitare rischi o nuovi sconfinamenti russi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

