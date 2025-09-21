Attacco cyber agli aeroporti europei Bloomberg | Putin vuole l’escalation

Laverita.info

Colpite Londra, Berlino e Bruxelles: oltre 100 voli in ritardo. La Russia nega il blitz in Estonia. Zelensky vedrà Trump all’Onu e intanto striglia di alleati. Tajani seppellisce le truppe al fronte: «Proposta ormai archiviata». 🔗 Leggi su Laverita.info

Attacco cyber agli aeroporti europei. Bloomberg: Putin vuole l'escalation

