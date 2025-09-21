ATP Pechino 2025 | orario sorteggio teste di serie possibili avversari di Sinner e Musetti

Saranno due gli azzurri inseriti tra le otto teste di serie dell’ATP 500 di Pechino: in sede di sorteggio del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2025 di tennis (data ed ora ancora non comunicata) Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e Lorenzo Musetti sarà il numero 4. Jannik Sinner potrà ritrovare in finale il tedesco Alexander Zverev (2), mentre potrà incontrare in semifinale uno tra l’australiano Alex de Minaur (3) e l’altro azzurro Lorenzo Musetti, con quest’ultimo che, invece, nell’ultimo atto potrà incontrare l’oceanico e nel penultimo il teutonico o il connazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sorteggio ATP Pechino 2025: orario, programma, teste di serie. C’è Jannik Sinner

