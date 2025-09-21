ATP Pechino 2025 | orario sorteggio teste di serie possibili avversari di Sinner e Musetti
Saranno due gli azzurri inseriti tra le otto teste di serie dell’ATP 500 di Pechino: in sede di sorteggio del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2025 di tennis (data ed ora ancora non comunicata) Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e Lorenzo Musetti sarà il numero 4. Jannik Sinner potrà ritrovare in finale il tedesco Alexander Zverev (2), mentre potrà incontrare in semifinale uno tra l’australiano Alex de Minaur (3) e l’altro azzurro Lorenzo Musetti, con quest’ultimo che, invece, nell’ultimo atto potrà incontrare l’oceanico e nel penultimo il teutonico o il connazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sorteggio ATP Pechino 2025: orario, programma, teste di serie. C’è Jannik Sinner
“ORA VADO A PECHINO, CARICO E PRONTO PER RIPARTIRE” Le parole di Jannik durante la presentazione della sua prima fondazione #Tennis #Sinner #WeAreTennis - X Vai su X
"Ora parto per Pechino: mi sento bene, dopo lo US Open ho staccato un po' la testa e quindi ora mi sento pronto per ripartire, pronto per fare qualche cambiamento e diventare un giocatore ancora migliore. Ovviamente so il supporto che ho dall'Italia e, visto ch - facebook.com Vai su Facebook
ATP Pechino 2025: orario sorteggio, teste di serie, possibili avversari di Sinner e Musetti; Sorteggio ATP Pechino 2025: orario, programma, teste di serie. C’è Jannik Sinner; Quando gioca Jannik Sinner a Pechino? Attenzione: date fissate a metà tra due diverse settimane.
Sorteggio ATP Pechino 2025: orario, programma, teste di serie. C’è Jannik Sinner - Si avvicina il momento dell'ATP 500 di Pechino, uno dei tornei di maggior spicco dello swing asiatico (fa parte di un'autentica triade con Tokyo, a esso ... Segnala oasport.it
Quando gioca Sinner a Pechino? Data e orario del prossimo match dell'azzurro - I match inizieranno a partire dalle prime ore del mattino e, a causa del fuso orario, Sinner potrebbe debuttare prima delle 11 italiane. Riporta tag24.it