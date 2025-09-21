ATP Hangzhou 2025 Bublik in semifinale Wu elimina Medvedev ci sarà un derby francese

Oasport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 250 di Hangzhou. Continua la clamorosa favola di Yibing Wu, che torna ad essere protagonista proprio davanti ai suoi tifosi. Il cinese tornerà a giocare una semifinale ATP dopo quella raggiunta nel 2023 a Dallas, grazie alla pazzesca vittoria in rimonta contro il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 5-7 7-6 6-4 dopo oltre tre di gioco. L’attuale numero 196 della classifica mondiale affronterà ora in semifinale il kazako Alexander Bublik.  Continua dunque il cammino della terza testa di serie, che ha dominato il proprio quarto di finale contro il ceco Dalibor Svrcina con un duplice 6-1 in neanche un’ora di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

