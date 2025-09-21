Atp Chengdu Musetti va in semifinale in Cina | l’azzurro sconfigge Basilashvili

Lorenzo Musetti ha sconfitto Basilashvili e ha conquistato per la terza volta consecutiva la semifinale dell’Atp Chengdu in Cina: il risultato. Lorenzo Musetti non ha deluso le aspettative e, ai quarti di finale dell’Atp Chengdu in Cina, ha superato senza troppi problemi e con punti da incorniciare il georgiano Nikoloz Basilashvili. Musetti vola in semifinale in Cina: sconfitto agilmente Basilashvili. Lorenzo Musetti ha sconfitto il georgiano Basilashvili, numero 114 del mondo, all’ Atp Chengdu. Il classe 2002 ha vinto con un doppio 6-3 e conquistato la quinta semifinale della stagione. Per la terza volta ci è riuscito in Cina e per la prima volta in questa stagione in corso ha conquistato la prima semifinale su cemento. 🔗 Leggi su Sportface.it