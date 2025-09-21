Atp Chengdu Musetti batte Basilashvili e vola in semifinale

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola in semifinale all'Atp 250 di Chengdu. Oggi, domenica 21 settembre, l'azzurro ha sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 114 al mondo, con un doppio 6-3. Buona prova dell'azzurro, che vendica così l'eliminazione al primo turno di Wimbledon. Nel primo set l'azzurro trova il break decisivo nel quinto game, chiudendo poi

