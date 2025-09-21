ATP Chengdu 2025 | Musetti ci sarà Shevchenko verso la finale Avanti Tabilo e Nakashima
Non solo la giornata all’ATP di Chengdu 2025 è lunga, viste le tre sfide su quattro ricche di lotta, ma nel finale ci si mette anche un po’ di pioggia a rallentare la conclusione dei quarti di finale. Già, quarti di finale di domenica: una situazione del tutto anomala, ma che deriva dall’attuale tipo di calendarizzazione dei tornei. Fatta salva la netta vittoria di Lorenzo Musetti sul georgiano Nikoloz Basilashvili, si conosce il nome del suo avversario in semifinale: il kazako Alexander Shevchenko, russo da tempo passato con un Paese che spesso ha “prelevato” giocatori suoi connazionali. Per lui 7-6(2) 3-6 6-2 nei confronti del giapponese Taro Daniel, al netto di un’interruzione per pioggia arrivata nelle fasi iniziali del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: chengdu - musetti
Musetti gioca a Chengdu: il tabellone di Lorenzo
Chengdu, Musetti salta il primo turno e guarda verso i quarti
Tabellone ATP Chengdu 2025: Musetti e Darderi guidano il tabellone, c’è anche Sonego
#Musetti, semifinale Atp Chengdu: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
ATP 250 Chengdu 2025 Esordio vincente per Lorenzo Musetti che supera, non senza difficoltà, il croato Dino Prizmic in tre set (7-5, 3-6, 6-2). Ai quarti di finale avrà Nikoloz Basilashvili . - facebook.com Vai su Facebook
Musetti in semifinale all'Atp Chengdu 2025: Basilashvili ko 6-3, 6-3; Musetti, semifinale Atp Chengdu: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; ATP Chengdu 2025, Musetti ritrova Basilashvili nei quarti. Avanzano Daniel e Shevchenko.
ATP Chengdu: Musetti troppo solido per Basilashvili, ora la semifinale con Daniel oppure Shevchenko - ATP | Il tennista toscano si impone senza troppi problemi sull’estroso georgiano e aspetta Il vincente di Daniel- Scrive ubitennis.com
Musetti, tutto facile in Cina contro Basilashvili. E le Finals si avvicinano: è 7° nella Race - Il numero due azzurro raggiunge la semifinale del torneo 250 di Chengdu: battuto il georgiano ai quarti con un doppio 6- Riporta gazzetta.it