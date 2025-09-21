Atletica Roma si candida a ospitare i prossimi mondiali La rivelazione del presidente della Fidal
"Stiamo parlando con le istituzioni per riportare i Mondiali di Atletica a Roma" nel 2029 o 2031. "Per il momento siamo solo agli inizi, ma questi ragazzi se lo meriterebbero. Noi ci proviamo, comunque ovunque si facciano, sono sicuro che i nostri atleti azzurri faranno bene". Lo ha rivelato il presidente della Fidal Stefano Mei ai microfoni della redazione sport del Giornale Radio Rai. L'oro di Furlani? Per adesso è la ciliegina sulla torta, finora con 5 medaglie abbiamo fatto meglio che a Budapest, ma spero proprio non finisca qui - ha aggiunto - Quando un ragazzo così giovane fa il salto vincente al quinto tentativo, col record personale, non si può più parlare di promessa o sorpresa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
