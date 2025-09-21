A Tokyo (Giappone) si sono conclusi i Mondiali 2025 di atletica. Ultima giornata condizionata dalla pioggia, con l’assegnazione di nove titoli (quattro staffette, alto donne, 800 femminili, 5000 maschili, disco uomini). L’Italia era presente soltanto con la 4×400 femminile, che ha concluso all’ottavo posto. RISULTATI MONDIALI ATLETICA OGGI. SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – L’australiana Nicola Olyslagers ha superato 2.00 metri al primo tentativo, pochi minuti prima che iniziasse a piovere. Dopo due trionfi iridati in sala, arriva finalmente la prima affermazione all’aperto per la 28enne, argento nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Olyslagers e Stahl vincono sul bagnato. Hodgkinson sorpresa, 4×100 americane, Italia con 7 medaglie