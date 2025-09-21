Atletica oggi in tv Mondiali 2025 | orari finali 21 settembre programma streaming azzurri in gara
Cala il sipario quest’oggi, domenica 21 settembre, sui Campionati Mondiali 2025 di atletica. Nello stadio Nazionale di Tokyo verranno assegnati gli ultimi nove titoli della rassegna iridata, valevole come appuntamento principale della stagione post-olimpica, con l’Italia che sarà protagonista in una sola finale nella speranza di chiudere in bellezza una spedizione trionfale. Purtroppo le due 4×100 sono uscite di scena ieri in batteria, mentre la 4×400 femminile azzurra ha centrato l’ultimo pass utile per entrare tra le otto finaliste. Vedremo se verrà confermato il quartetto composto da Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, ma in ogni caso l’obiettivo massimo sarebbe quello di ritoccare il record nazionale e avvicinarsi al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
