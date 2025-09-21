Atletica Mangione | In pista con la forza delle nostre compagne; Troiani | Una finale è sempre un grande risultato

L’ Italia di Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro ed Alice Mangione si è classificata ottava ed ultima con il crono di 3:25.00 nella finale della staffetta 4×400 metri piani femminile dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone. Le frazioniste azzurre hanno parlato a fine gara ai microfoni di Rai 2 HD. Anna Polinari: “ Per alcune di noi questa è stata la quinta gara e devo dire che io nelle gambe lo sentivo tanto, però quando scendo in pista la carica delle compagne mi dà la forza. Ci ho provato fino in fondo, devo dire che la stanchezza nelle gambe l’ho sentita, ma ho dato tutto, non penso neanche di aver fatto una brutta frazione, penso che da fresche in un contesto magari con un clima migliore si possa fare un tempo stratosferico ed essere orgogliose “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Mangione: “In pista con la forza delle nostre compagne”; Troiani: “Una finale è sempre un grande risultato”

In questa notizia si parla di: atletica - mangione

Atletica, Polinari e Mangione pagano il doppio impegno in staffetta e vengono eliminate nei 400 ai Mondiali

Day 9 | È l’ultimo giorno dei Mondiali con la finale della nostra 4x400 femminile! Il quartetto azzurro: Polinari, Troiani, Coiro, Mangione #atleticaitaliana #Tokyo2025 - X Vai su X

4x400 donne in finale mondiale con le lombarde Virginia TROIANI ( Cus Pro Patria Milano Atletica ), varesina, e Alessandra BONORA (Fiamme Gialle/ Bracco Atletica ), bresciana: obiettivo raggiunto assieme ad Anna POLINARI e Alice MANGIONE, che difend - facebook.com Vai su Facebook

Atletica, Mangione: “In pista con la forza delle nostre compagne”; Troiani: “Una finale è sempre un grande risultato”; Rivivi il LIVE! Jacobs e Tamberi eliminati, Seville e Jefferson-Wooden padroni dei 100; Italia, ultimo giro di pista: la 4×400 chiude il Mondiale azzurro! Ultima giornata spettacolare con tutte le staffette.

Atletica, oggi ai Mondiali c’è da tifare per Nadia Battocletti in finale sui 5000 e batterie delle staffette con Matteo Melluzzo e Alice Mangione - A Tokyo penultima giornata e ultima frazione nella 4x100 per il siracusano (Marcell Jacobs in seconda) e nella 4x400 donne per la nissena ... Secondo lasicilia.it

Arena Civica, la pista di atletica piena di buche e rattoppi è già da rifare dopo 4 anni: «I lavori sono stati fatti male» - Tito Gilberti, presidente della Federazione italiana di atletica leggera Milano, è ... Segnala milano.corriere.it