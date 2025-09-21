Atletica lotta furibonda per l’oro nel decathlon ai Mondiali | tre rivali in 84 punti Skotheim eliminato!
Notte italiana quasi interamente dedicata al decathlon allo Stadio Olimpico di Tokyo, dove oggi si concludono i Mondiali 2025 di atletica. Dopo le cinque fatiche di ieri, spazio ad altre tre prove: 110 ostacoli, lancio del disco e salto con l’asta. All’appello mancano il tiro del giavellotto e i 1500 metri, al termine dei quali verrà incoronato il nuovo Campione del Mondo e verranno assegnate le medaglie: l’appuntamento è per il pomeriggio italiano (la serata nella capitale giapponese). Il portoricano Ayden Owens-Delerme ha sciorinato grande classe tra le barriere (13.65), ma a fare notizia è la clamorosa eliminazione del norvegese Sander Skotheim: lo scandinavo, secondo al termine della prima giornata, ha commesso un’infrazione nel superamento di una barriera e non ha marcato il risultato, dicendo addio ai sogni di gloria. 🔗 Leggi su Oasport.it
