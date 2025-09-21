Atletica Lilian Odira sorprende le britanniche e vince gli 800 ai Mondiali
La keniana Lilian Odira vince in rimonta gli 800 metri piani femminili dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: l’africana con un gran finale mette nel sacco le avversarie britanniche, Georgia Hunter Bell, argento, e Keely Hodgkinson, bronzo. Con un gran rush finale la keniana Lilian Odira si impone in rimonta con il crono di 1:54.62, record dei Campionati, e brucia la britannica Georgia Hunter Bell, argento con il tempo di 1:54.90, primato personale, la quale a sua volta beffa la connazionale Keely Hodgkinson, bronzo in 1:54.91. Resta ai piedi del podio la keniana Sarah Moraa, quarta nonostante il personale in 1:55. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - lilian
CAPOLAVOROOOOOOOOOOOOOOOOOO Salto triplo DA URLO di Andrea Dallavalle a #Tokyo2025!!! Un 17.64 che vale L'ARGENTO MONDIALE! FOLLIAAAAAAAAAAAAAAAAAA #ItaliaTeam #WorldAthleticsChamps Federazione Italiana di Atletica L - facebook.com Vai su Facebook
Tokyo 2025: Kenya batte GB negli 800: che finale di Lilian Odira; Odira vince gli 800 metri avanti ad Hodgkinson a Tokyo 2025.
Tokyo 2025: Kenya batte GB negli 800: che finale di Lilian Odira - Primo aggiornamento dalla sessione pomeridiana dei Campionati Mondiali di atletica di Tokyo 2025, nell’ultima giornata di domenica 21 settembre. Si legge su msn.com