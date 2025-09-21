Athekame al debutto ufficiale con il Milan | Onorato di indossare questi colori

In Udinese-Milan c'è stato un debutto ufficiale tra le fila dei rossoneri. Si tratta di Zachary Athekame, il nuovo terzino destro svizzero.

Esce sua maestà Luka Modric dentro Athekame che fa il suo debutto. 80' 03 40',53' Pulisic,46' Fofana #UdineseMilan

Christopher Nkunku ha avuto un impatto immediato nel suo debutto con il Milan, diventando il protagonista di una controversia arbitrale dopo appena 52 secondi dal suo ingresso in campo, quando ha conquistato un rigore poi annullato dal VAR.

Athekame: Pronto per una grande sfida, qui si può solo imparare; La Juventus non va oltre il pareggio in casa del Verona; Milan, le parole di De Winter e Athekame in conferenza.

Milan, ufficiale l'arrivo di Zachary Athekame: il comunicato - Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo del terzino con un comunicato sul proprio sito internet.

Milan, Athekame sceglie la maglia numero 24 e promette: "Sono pronto a dare tutto" - Il terzino classe 2004 Zachary Athekame è stato acquistato dal Milan per circa 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, ha firmato un contratto fino al 2030 e ha scelto la maglia numero 24.