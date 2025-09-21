ATARI Tarik e la Spada di Pixel | Golden Axe Sta per Conquistare l’Atari 2600

Immaginate le lande mitiche di Yuria. Immaginate il possente urlo di battaglia di Tarik il barbaro. Immaginate la magia arcade che ha definito un'epoca. Ora, immaginate tutto questo sull'iconico, ma estremamente limitato, hardware dell'Atari 2600. Sembra un'impresa al limite dell'impossibile, vero? Eppure, c'è un eroe solitario nel regno del retrogaming che sta accettando questa sfida titanica: portare Golden Axe sull'Atari 2600. Non stiamo parlando di una conversione generica, ma di un progetto ancor più ambizioso e affascinante. L'autore, infatti, non sta prendendo a riferimento la versione arcade originale, bensì la sua preferita: il port per Sega Master System.

