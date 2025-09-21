Atalanta travolgente a Torino pari senza reti tra Cremonese e Parma

I bergamaschi dominano 3-0 all’Olimpico Grande Torino con una doppietta di Krstovic e il sigillo di Sulemana. Allo Zini partita bloccata: 0-0 tra grigiorossi e ducali. Serie A alla quarta giornata con due storie diverse: l’Atalanta che continua a correre e un Cremonese-Parma chiuso senza emozioni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it A Torino, la squadra di Juric — grande ex della sfida — archivia in fretta la delusione Champions e infligge un pesante 3-0 ai granata. 🔗 Leggi su Sportface.it