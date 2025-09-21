Atalanta travolgente a Torino pari senza reti tra Cremonese e Parma

Sportface.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bergamaschi dominano 3-0 all'Olimpico Grande Torino con una doppietta di Krstovic e il sigillo di Sulemana. Allo Zini partita bloccata: 0-0 tra grigiorossi e ducali. Serie A alla quarta giornata con due storie diverse: l'Atalanta che continua a correre e un Cremonese-Parma chiuso senza emozioni. A Torino, la squadra di Juric — grande ex della sfida — archivia in fretta la delusione Champions e infligge un pesante 3-0 ai granata.

In questa notizia si parla di: atalanta - travolgente

