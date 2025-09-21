Atalanta Inter Primavera pareggio senza reti per la squadra di Carbone | il terzo nelle ultime quattro gare in campionato
Atalanta Inter Primavera, finisce 0-0: nerazzurri poco incisivi, occasione sprecata dopo l’Ajax. Terzo pareggio nelle ultime quattro in campionato. Terzo pareggio in cinque giornate di campionato per l’ Inter Primavera. La squadra di Benito Carbone, reduce dall’ottima prova in Youth League contro l’Ajax, non è riuscita a confermarsi in campionato: contro l’ Atalanta al Centro Bortolotti è arrivato uno 0-0 con poche emozioni, soprattutto da parte nerazzurra. Il primo tempo ha visto un’Atalanta più pericolosa: prima Bono ha colpito un palo, poi Ramaj ha costretto il portiere interista Farronato a un grande intervento. 🔗 Leggi su Internews24.com
