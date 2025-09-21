Atalanta doppio infortunio col Torino | Zalewski e Hien vanno ko Le ultimissime
sulle condizioni dei due giocatori dei bergamaschi Piove sul bagnato in casa Atalanta. La già complicata trasferta di oggi, domenica 21 settembre, sul campo del Torino non solo si chiude con un risultato amaro, ma lascia in eredità una doppia, pesantissima tegola che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: atalanta - doppio
Il piano acquisti dell’Atalanta sorprende tutti: doppio colpo a sorpresa
Lookman Inter, pressing continuo: doppio rilancio e svolta vicina per la chiusura dell’affare con l’Atalanta
Bologna sorride con Orsolini, il Parma ferma l’Atalanta: doppio spettacolo emiliano in Serie A
Toro, Zapata scalpita: domenica potrebbe tornare titolare contro l’Atalanta! Il capitano granata vuole esserci contro la sua ex squadra, dopo lo stop di ottobre 2024. Baroni pensa al doppio centravanti con Simeone per sorprendere i bergamaschi. - facebook.com Vai su Facebook
Doppio cambio Riccio, Misitano Levak, Cissè #SalernitanaAtalantaU23 1-0 | 73' - X Vai su X
Atalanta, che sfortuna a Torino: Zalewski e Hien vanno ko nel primo tempo; Atalanta, doppio infortunio, Scalvini fermo per due settimane; Fantacalcio Atalanta, Juric nei guai: doppio infortunio in Champions League.
Torino-Atalanta, fuori Hien per infortunio dopo 27 minuti: cos'è successo - Dopo lo stop per il risentimento al flessore della coscia destra di Zalewski, si ferma anche Hien. Come scrive msn.com
Tegola Atalanta, infortunio per Zalewski: fuori dopo 10' contro il Torino, cosa si è fatto - Dura solo 10 minuti la partita dell'esterno polacco classe 2002, arrivato nella finestra estiva di calciomercato ... Segnala msn.com