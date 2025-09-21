Atalanta che sfortuna a Torino | Zalewski e Hien vanno ko nel primo tempo
Inizio di partita a dir poco complicato per l’ Atalanta allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nel corso della prima frazione di gioco, infatti, la Dea ha perso ben due giocatori costretti al cambio. Nicola Zalewski è stato costretto a lasciare il campo dopo dieci minuti a causa di un risentimento al flessore della coscia destra. Al suo posto è entrato in campo Raoul Bellanova. Al 28?, invece, è toccato a Isak Hien: anche il difensore svedese è stato messo ko da un problema muscolare all’adduttore sinistro: al suo posto Juric ha inserito Ahanor. Una doppia defezione che aggrava la situazione d’emergenza in casa nerazzurra, ma nonostante i due cambi forzati, l’Atalanta è riuscita a mettere una pezza davvero importante stappando la partita poco dopo la mezz’ora: tra il 31? e il 39? i nerazzurri sono andati a segno tre volte chiudendo la prima frazione avanti 0-3 grazie alla doppietta di Krstovic e alla rete di Sulemana, entrambi ai primi gol in maglia atalantina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
