Atalanta che sfortuna a Torino | Zalewski e Hien vanno ko nel primo tempo

Bergamonews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizio di partita a dir poco complicato per l’ Atalanta allo Stadio Olimpico Grande Torino. Nel corso della prima frazione di gioco, infatti, la Dea ha perso ben due giocatori costretti al cambio. Nicola Zalewski è stato costretto a lasciare il campo dopo dieci minuti a causa di un risentimento al flessore della coscia destra. Al suo posto è entrato in campo Raoul Bellanova. Al 28?, invece, è toccato a Isak Hien: anche il difensore svedese è stato messo ko da un problema muscolare all’adduttore sinistro: al suo posto Juric ha inserito Ahanor. Una doppia defezione che aggrava la situazione d’emergenza in casa nerazzurra, ma nonostante i due cambi forzati, l’Atalanta è riuscita a mettere una pezza davvero importante stappando la partita poco dopo la mezz’ora: tra il 31? e il 39? i nerazzurri sono andati a segno tre volte chiudendo la prima frazione avanti 0-3 grazie alla doppietta di Krstovic e alla rete di Sulemana, entrambi ai primi gol in maglia atalantina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

atalanta che sfortuna a torino zalewski e hien vanno ko nel primo tempo

© Bergamonews.it - Atalanta, che sfortuna a Torino: Zalewski e Hien vanno ko nel primo tempo

In questa notizia si parla di: atalanta - sfortuna

Atalanta, che sfortuna a Torino: Zalewski e Hien vanno ko nel primo tempo; ?? LIVE! Torino-Atalanta 0-3: gli aggiornamenti in diretta; De Ketelaere raddoppia, poi la traversa di Zalewski: Atalanta vola 2-0 sul Lecce.

atalanta sfortuna torino zalewskiZalewski, tegola per l’Atalanta: chiede il cambio - L'esterno è stato costretto a chiedere il cambio già al 9' di Torino- Si legge su calcioatalanta.it

atalanta sfortuna torino zalewskiTegola Atalanta, infortunio per Zalewski: fuori dopo 10' contro il Torino, cosa si è fatto - Dura solo 10 minuti la partita dell'esterno polacco classe 2002, arrivato nella finestra estiva di calciomercato ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Sfortuna Torino Zalewski