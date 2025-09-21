Atalanta bastano otto minuti di fuoco | la Dea cala il tris Krstovic e Sulemana affondano il Torino
Bastano soltanto otto minuti a tutto gas all’ Atalanta per sbancare lo Stadio Olimpico Grande Torino e centrare la seconda vittoria di fila in campionato. I protagonisti di giornata sono i volti nuovi del mercato atalantino: Nikola Krstovic e Kamaldeen Sulemana. La doppietta dell’attaccante montenegrino – capace di griffare i suoi primi gol ufficiali da giocatore nerazzurro – è stata inframezzata dal blitz vincente dell’ex Southampton, capace di impreziosire il proprio bottino di giornata anche con un assist. E pensare che le cose non erano iniziate propriamente bene per la squadra di Juric, costretto suo malgrado a perdere subito sia Zalewski che Hien, causa noie muscolari, sostituiti da Bellanova e Ahanor. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
SI – L’Atalanta spara alto per Lookman: non bastano 50 milioni. Ecco la richiesta
Ederson Inter, dall’Atalanta arriva un chiaro messaggio: 60 milioni non bastano! Ausilio pronto a virare sul piano B
A centrocampo l’Atalanta deve allargarsi: più minutaggio per Sulemana e Brescinini (perché Ederson e De Roon non bastano)
