Atalanta a Torino per la prova della continuità con un attacco in ricostruzione
Una squadra “motivatissima”. Alla vigilia della quarta giornata di campionato, pochi giorni dopo la scoppola rimediata in casa dell’ingiocabile Paris Saint-Germain, Ivan Juric usa un termine preciso per definire lo stato mentale della sua Atalanta. Quella che deve proseguire sulla costruzione di quanto di buono fatto una settimana fa contro il Lecce, quando è arrivata la prima vittoria consecutiva. Anche se domenica 21 settembre alle 15 si gioca in trasferta sul campo di un Torino che è partito male, ma è in risalita. E nell’ultimo weekend ha vinto in casa della Roma di Gasperini con un gol di un ex-quasi-atalantino come Simeone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
