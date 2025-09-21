Associazione allenatori | nasce il gruppo provinciale di Sondrio

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha ufficialmente deliberato la costituzione del Gruppo Provinciale AIAC Sondrio, accogliendo la richiesta presentata da 54 allenatori operanti sulterritorio valtellinese. Un risultato storico, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ascolto, confronto e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: associazione - allenatori

L’associazione italiana allenatori alla Figc: “Chiedere a Fifa e Uefa di sospendere Israele dalle competizioni”

Gaza, Tel Aviv boicotta il piano per il cessate il fuoco già accettato da Hamas. L’Associazione allenatori italiani in campo: escludere Israele dalle competizioni sportive

*Coach to manager* - Marco Arcese parla in diretta Radio Radio del progetto Coach to Manager, iniziativa della Pescara Calcio e la sua Academy in collaborazione con la Figc e l’Aiac (l’associazione Italiana allenatori calcio). Per la prima volta in Italia si apro - facebook.com Vai su Facebook

L'Assoallenatori scrive a Gravina: Chiedere sospensione di Israele da competizioni Fifa e Uefa; Israele, allenatori italiani inviano una lettera a Gabriele Gravina: «Sospendiamo il Paese dalle competizioni internazionali»; AIAC Cremona Crema: ecco i nuovi allenatori.

L'associazione italiana allenatori alla Figc: "Chiedere a Fifa e Uefa di sospendere Israele dalle competizioni" - "Un’azione non solo simbolica, una scelta necessaria, che risponde a un imperativo morale, condivisa da tutto il gruppo dirigente dell’Aiac. Da adnkronos.com

Associazione Lions. Nasce il gruppo Puccini - Una grande e lunga storia di solidarietà e supporto e servizio agli altri, quella del Lions Club, e dei suoi volontari, che dal 1919, ha lo scopo di migliorare la salute, il benessere, rafforzare le ... lanazione.it scrive