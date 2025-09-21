Associazione allenatori | nasce il gruppo provinciale di Sondrio

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha ufficialmente deliberato la costituzione del Gruppo Provinciale AIAC Sondrio, accogliendo la richiesta presentata da 54 allenatori operanti sulterritorio valtellinese. Un risultato storico, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ascolto, confronto e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

