Oggi la tutela dei dati personali sul luogo di lavoro è un valore cardine nelle norme del legislatore. In materia troviamo il GDPR e il Codice della Privacy che fissano confini invalicabili, per quanto riguarda l’utilizzo di badge o della videosorveglianza, e che stabiliscono il contenuto dei diritti del lavoratore e i corrispettivi obblighi del datore, come titolare del trattamento. Il recente provvedimento del Garante Privacy secondo cui è vietata la divulgazione dei motivi dell’assenza dei dipendenti dall’ufficio, tanto che se un datore decide di utilizzare una bacheca pubblica nei locali aziendali si espone a una multa dell’Authority. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assenza del dipendente, l’azienda non deve diffondere i motivi per la privacy