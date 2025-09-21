Assemblea pubblica per un confronto sul nuovo ospedale
Il dibattito sul nuovo ospedale entra nel vivo. La struttura dovrebbe sorgere nell’area di Ragnola e andare a sostituire lo storico presidio situato lungo la Statale 16. Una scelta che continua a suscitare confronti e divisioni, soprattutto alla vigilia delle elezioni regionali. Domani è prevista un’assemblea pubblica al Circolo Mare Bunaz, organizzata da Fermiamo il consumo di suolo Sbt, Legambiente e il Comitato di quartiere Ragnola. L’incontro si svolgerà a partire dalle ore 21 e metterà attorno allo stesso tavolo esponenti delle varie forze politiche. A confrontarsi saranno Monica Acciarri di Forza Italia e Tiziana Principi della Lega, entrambe a sostegno del presidente uscente Francesco Acquaroli, insieme a Francesco Ameli del Partito Democratico e Massimo Tamburri del Movimento Cinque Stelle, candidati invece nella coalizione guidata da Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: assemblea - pubblica
Sondalo, un’assemblea pubblica sul futuro dell’ospedale Morelli: "Un presidio da difendere”
Lavori sul Rio Granarolo, intervento da 1,5 milioni di euro: il cantiere spiegato in un'assemblea pubblica
Distributore gpl esploso, assemblea pubblica alla scuola danneggiata: “Non è stato un caso, da anni chiediamo lo stop dei siti produttivi”
La nuova viabilità cittadina sarà presentata nel corso di un'assemblea pubblica #verona - facebook.com Vai su Facebook
?Assemblea Pubblica di ANITA - La velocità del cambiamento tra innovazione e nuovi equilibri globali https://ift.tt/XUwZl7h #evento #takethedate - X Vai su X
Assemblea pubblica per un confronto sul nuovo ospedale; In centro storico la prima giunta nei quartieri con assemblea pubblica; Funicolare Zecca-Righi, assemblea pubblica tra chiarimenti e polemiche: il Comune apre al confronto, i comitati restano critici.
Assemblea pubblica a Forte dei Marmi in difesa del litorale apuoversliese - Si terrà domani, alle 9, a Villa Bertelli di Vittoria Apuana, un’assemblea pubblica convocata dal sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi. Come scrive lanazione.it
Nuovo piano sanitario: commissione 'strumento di confronto' - "La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e la direttrice della direzione salute e welfare Donatella Donetti hanno presentato ieri alla maggioranza l'ossatura di quello che sarà il nuovo ... Scrive ansa.it