assemblea pubblica per un confronto sul nuovo ospedale

Il dibattito sul nuovo ospedale entra nel vivo. La struttura dovrebbe sorgere nell'area di Ragnola e andare a sostituire lo storico presidio situato lungo la Statale 16. Una scelta che continua a suscitare confronti e divisioni, soprattutto alla vigilia delle elezioni regionali. Domani è prevista un'assemblea pubblica al Circolo Mare Bunaz, organizzata da Fermiamo il consumo di suolo Sbt, Legambiente e il Comitato di quartiere Ragnola. L'incontro si svolgerà a partire dalle ore 21 e metterà attorno allo stesso tavolo esponenti delle varie forze politiche. A confrontarsi saranno Monica Acciarri di Forza Italia e Tiziana Principi della Lega, entrambe a sostegno del presidente uscente Francesco Acquaroli, insieme a Francesco Ameli del Partito Democratico e Massimo Tamburri del Movimento Cinque Stelle, candidati invece nella coalizione guidata da Matteo Ricci.

