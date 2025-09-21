Ascolti tv l' omaggio di Conti e Mannoia a Pino Daniele conquista la serata De Martino rincorre Scotti

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Pino è. Il viaggio del musicante presentato da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, da Piazza del Plebiscito a Napoli, calamitare una media di 2.299.000 individui all'ascolto pari al 18.6% di share, vincendo la serata. Su Canale5 le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno totalizzato il 12.2% pari a una media di 1.249.000 affezionati. Su Rai2, il film televisivo Un omicidio per due - Festa di compleanno ha tenuto con il fiato sospeso 964.000 spettatori pari al 7.0% di share, terzo programma più visto in prime time. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascolti tv, l'omaggio di Conti e Mannoia a Pino Daniele conquista la serata. De Martino rincorre Scotti

