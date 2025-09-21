Ascolti TV di Sabato 20 Settembre 2025

La Sfida in Prime Time: Trionfa 'Pino – Il Viaggio del Musicante' Gli ascolti Tv di sabato 20 settembre 2025 hanno visto il trionfo su Rai 1 di Pino – Il viaggio del musicante, l'evento musicale dedicato a Pino Daniele, che ha conquistato 2.299.000 spettatori con uno share del 18.6%. La replica di Ciao Darwin .

