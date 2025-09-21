Ascolti tv del 20 settembre Pino È contro Ciao Darwin

Sfida accesa nella serata di sabato 20 settembre: la gara degli ascolti è stata particolarmente infuocata, con un palinsesto ricco di proposte. Su Rai1 l’appuntamento era con Pino È. Il viaggio del musicante, uno show che rende omaggio a Pino Daniele nel settantesimo anno dalla nascita e a dieci anni dalla sua scomparsa, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. Su Canale5 invece le repliche di Ciao Darwin, amatissimo programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Su Rai2 andava in onda Un omicidio per due – Festa di compleanno, perfetto per gli appassionati di thriller, su Rai3 Mario Tozzi conduceva Sapiens, un solo pianeta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 20 settembre, Pino È contro Ciao Darwin

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 18 Settembre 2025. Le soap crescono più di tutti, in testa La Forza di una Donna (+75K). La classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

ASCOLTI TV COMPLETI DEL 18 SETTEMBRE 2025 - Ascolti TV completi del 18 settembre 2025: dati di tutte le reti e fasce orarie #AscoltiTv #BlogSocialTv https://blogsocialtv.com/ascolti-tv-completi-del-18-settembre-2025-dati-di-tutte-le-reti-e-fasce-orarie/… - X Vai su X

Programmi tv, cosa vedere oggi 20 settembre: l'iconico tributo a Pino Daniele e il rilancio di Paolo Bonolis; Ascolti TV 19 settembre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi: Suzuki Jukebox sfida Tradimento; Ascolti tv del 19 settembre, dopo Stefano De Martino arriva Antonella Clerici.

Ascolti tv sabato 20 settembre: Pino è, Ciao Darwin 9, Sapiens - Ascolti tv 20 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it

Ascolti tv ieri 20 settembre 2025: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 20 settembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 20 settembre 2025. Da mam-e.it