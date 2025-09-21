Ascensori fuori uso Tre su quattro inattivi Impossibile andare dalla Darsena al centro
Quattro ascensori, tre bloccati: in uno sono in corso dei lavori che non termineranno prima di ottobre, gli altri due sono stati pesantemente vandalizzati. Sta di fatto che per una persona con disabilità motorie in questo momento è impossibile usufruire dei sottopassi che collegano la Darsena al centro città: si può, al massimo, raggiungere quello della stazione dalla testata del Candiano. E prendere un treno che parte dal binario 6 o al 7, perché anche i due ascensori interni che portano ai binari 23 e 45 sono fuori servizio, oltre a quello del binario 1 e che permette di raggiungere anche la biglietteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ascensori - fuori
Disabile bloccata al binario. “Ascensori fuori uso, aiutata dai pompieri”
Ascensori fuori uso in stazione. Tutti obbligati alle scale
Paziente legata a un letto del Ruggi: "Gli ascensori erano fuori servizio". Verdoliva chiede controlli
Linee Vesuviane - Impianti di risalita (ascensori) fuori servizio. Oggi 20 settembre, gli impianti di risalita delle seguenti stazioni saranno fuori servizio: Portici Bellavista dalle ore 06:15 alle ore 20:27; Torre del Greco (ascensore NA 113) dalle ore 5:20 alle ore - facebook.com Vai su Facebook
Ascensori fuori uso. Tre su quattro inattivi. Impossibile andare dalla Darsena al centro; La piaga degli ascensori nelle stazioni della Lombardia: uno su tre non funziona; Ascensori fuori uso in stazione. Tutti obbligati alle scale.
Ascensori fuori uso. Tre su quattro inattivi. Impossibile andare dalla Darsena al centro - In stazione sono in corso lavori la cui fine è prevista circa entro un mese. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Ascensori fuori uso. Tutti a piedi in municipio - Giornata difficile quella di martedì al Palazzo municipale, dove tutti e tre gli ascensori si sono trovati contemporaneamente fuori... Scrive ilgiorno.it