Quattro ascensori, tre bloccati: in uno sono in corso dei lavori che non termineranno prima di ottobre, gli altri due sono stati pesantemente vandalizzati. Sta di fatto che per una persona con disabilità motorie in questo momento è impossibile usufruire dei sottopassi che collegano la Darsena al centro città: si può, al massimo, raggiungere quello della stazione dalla testata del Candiano. E prendere un treno che parte dal binario 6 o al 7, perché anche i due ascensori interni che portano ai binari 23 e 45 sono fuori servizio, oltre a quello del binario 1 e che permette di raggiungere anche la biglietteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ascensori fuori uso. Tre su quattro inattivi. Impossibile andare dalla Darsena al centro