2025-09-21 09:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: La serie A chiude il suo quarto giorno con la partita che affronterà la Fiorentina contro di lui In quello che promette di essere un vero gioco. IL Fiorentina arriva a questa partita il quarto giorno della competizione italiana nella posizione 16º con due punti mentre il COME Arriva in uno stato di forma migliore, occupando la posizione 9 ° con quattro punti. IL Fiore ha raggiunto due pareggi e una sconfitta. D’altra parte, la squadra guidata da Cesc Fábregas ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - AS: Che ora è e dove vedere oggi in TV la serie di serie A