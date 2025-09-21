Artificieri e tiratori scelti attivo il cordone di sicurezza in piazza Garibaldi per l' arrivo di Olmert
La presenza dell'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert al Festival di Open, ha comportato la necessità di assicurare una serie di misure di sicurezza aggiuntive, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione, oltre che l'incolumità fisica di chi vi partecipa. Accanto ai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: artificieri - tiratori
Artificieri e tiratori scelti, attivo il cordone di sicurezza in piazza Garibaldi per l'arrivo di Olmert; Green zone, scuole chiuse e stop ai bus. Così Roma si ferma per i funerali di papa Francesco; Il lungo addio | Le esequie di Papa Francesco.