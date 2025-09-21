Arsenal-Manchester City due gol ma poco spettacolo

Premier League, il big match dell’Emirates tra Arsenal e Manchester City si conclude con due gol e poco spettacolo Appaiate a nove punti, l’ Arsenal e il Manchester City si sono giocate la seconda vittoria di fila e lo scontro diretto per piazzarsi in pianta stabile nella parte alta della classifica. Soprattutto i Citizens di Pep Guardiola avevano bisogno di conferme, complice un’ultima stagione piuttosto deludente su tutti i fronti. Mentre il Liverpool ha fatto filotto con cinque vittorie su cinque, le due contendenti di questo big match hanno lottato per tutto il match, soprattutto i padroni di casa, subito costretti a rincorrere. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: arsenal - manchester

Manchester City in colloqui con Rodrygo, con l’Arsenal Hijack su: Rapporto

Arteta afferma che i giocatori dell’Arsenal “non sono felici” nonostante la vittoria del Manchester United

Pronostico Arsenal-Manchester City: Guardiola non ci riesce dal 2023

Pregame vibes from the Emirates. Arsenal v Man City here in about 15 mins Atmosfera prepartita dall’Emirates. Arsenal-Manchester City comincia tra 15’ #PremierLeague - X Vai su X

Presentiamo la 28ª giornata di Premier League, dove spicca il big match di domenica tra Manchester United e Arsenal, sfida Champions tra Nottingham e Manchester City https://www.ukcalcio.com/2025/03/premier-league-anteprima-28a-giornata-domenica-la - facebook.com Vai su Facebook

Martinelli salva l'Arsenal al 93': 1-1 col City; Arsenal-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Arsenal-Manchester City: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Arsenal-Manchester City oggi: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario - La domenica di Premier League si accende con il big match tra Arsenal e Manchester City, la sfida tra l'allievo e il maestro, rispettivamente Arteta e Guardiola, che hanno un passato ... msn.com scrive

Arsenal-City 1-1 | Cade il muro di Donnarumma: Martinelli, LOB perfetto ?? | OneFootball - Manchester City, una sfida che può già pesare molto nella corsa ai piani alti della Premier League. Lo riporta onefootball.com