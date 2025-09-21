Arsenal-Manchester City domenica 21 settembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Fiducia nei Gunners

Arsenal e Manchester City sono reduci da due vittorie in Champions League con lo stesso punteggio di 2-0, rispettivamente ai danni di Athletic Bilbao in trasferta e Napoli in casa. La differenza è che i londinesi hanno giocato martedì sera mentre i Citizens giovedì, dunque avranno meno tempo per recuperare. Un elemento da non sottovalutare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

