Arsenal-Manchester City 1-1 | l’ex Milan Reijnders ancora decisivo

Pianetamilan.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, ha partecipato al pareggio del City contro l'Arsenal servendo l'assist per il gol di Haaland. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

arsenal manchester city 1 1 l8217ex milan reijnders ancora decisivo

© Pianetamilan.it - Arsenal-Manchester City 1-1: l’ex Milan Reijnders ancora decisivo

In questa notizia si parla di: arsenal - manchester

Manchester City in colloqui con Rodrygo, con l’Arsenal Hijack su: Rapporto

Arteta afferma che i giocatori dell’Arsenal “non sono felici” nonostante la vittoria del Manchester United

Pronostico Arsenal-Manchester City: Guardiola non ci riesce dal 2023

Martinelli salva l'Arsenal al 93': 1-1 col City; Arsenal-Manchester City 1-1, pagelle e tabellino: Haaland non si ferma più, Reijnders assist man, Calafiori tra i migliori, Donnarumma poco impegnato, Martinelli entra e la pareggia; Haaland illude il City, Martinelli fa godere l'Arsenal al 92'.

arsenal manchester city 1Arsenal-Manchester City 1-1, pagelle e tabellino: Haaland non si ferma più, Reijnders assist man, Calafiori tra i migliori, Donnarumma poco impegnato, Martinelli entra e la ... - Il Manchester City vede sfumare la vittoria in pieno recupero: Martinelli pareggia per l'Arsenal al 92' dopo il goal del solito Haaland in avvio di gara, finisce 1- Come scrive goal.com

arsenal manchester city 1Manchester City, Donnarumma flop: la prima topica di Gigio salva l'Arsenal nel recupero, Guardiola beffato - Un errore di Donnarumma costa 2 punti al Manchester City nel big match con l'Arsenal: Guardiola mastica amaro. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Arsenal Manchester City 1