Arriva l' autunno | maltempo e temperature in calo

Bresciatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno inizia davvero con il piede bagnato. Proprio nei giorni dell’equinozio, che segna l’ingresso nella nuova stagione, la Lombardia si prepara a un deciso cambio del tempo. Secondo le previsioni di 3B Meteo, una perturbazione atlantica alimentata da correnti fredde provenienti dal Mar di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Arriva l'autunno: maltempo e temperature in calo; Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove; Addio estate, in Emilia Romagna l’autunno presenta subito il conto: maltempo e 10 gradi in meno.

arriva autunno maltempo temperatureDimenticare l’estate: Toscana, l’allerta gialla che fa entrare l’autunno. Temporali e temperature giù - Arriva quello che potrebbe essere il break decisivo tra la stagione del caldo e dei bagni in mare e quella delle foglie secche. Scrive lanazione.it

arriva autunno maltempo temperaturePrevisioni meteo di oggi domenica 21 settembre: ultimi raggi di sole sull’Italia, da lunedì arriva l’autunno - Quella di oggi potrebbe essere l'ultima domenica di sole e temperature estive per l'Italia: a partire da domani, lunedì 22 settembre, le temperature saranno ... Come scrive fanpage.it

