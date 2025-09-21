Arriva l' autunno e porta il maltempo | tornano pioggia e grandine

Sole e temperature miti addio, una seria perturbazione meteo è in avvicinamento verso l'Italia. Questo significa maltempo. Le prime regioni a fare i conti con la pioggia sono quelle del Nord, ma poi sarà coinvolto tutto lo Stivale. Vediamo insieme agli esperti di 3bmeteo le previsioni meteo per. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: arriva - autunno

Il mostro: arriva in autunno su Netflix la nuova serie di Stefano Sollima dedicata al Mostro di Firenze

Tina Romero segue le orme del padre: il suo zombi movie gay Queens of the Dead arriva al cinema in autunno

Roast in peace arriva su prime video nell’autunno 2025

Ultima abbronzatura sul Lario. Da domani arriva l’autunno La colonnina del termometro per l’intera giornata di oggi segnerà temperature attorno ai 28 gradi. Attese code al rientro soprattutto lungo la statale 36 #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #L - facebook.com Vai su Facebook

Previsioni meteo di oggi domenica 21 settembre: ultimi raggi di sole sull'Italia, da lunedì arriva l'autunno; Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove; Arriva l'autunno e porta il maltempo: tornano pioggia e grandine.

Meteo, maltempo in arrivo con nubifragi e grandine: temporali da lunedì, le regioni più colpite - In concomitanza con l’equinozio d’autunno 2025, previsto per lunedì 22 settembre, l’Italia sarà interessata da una forte perturbazione atlantica. Come scrive leggo.it

Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove ... Si legge su tg24.sky.it