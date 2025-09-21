Arianna Meloni sul premierato | È ora di superare le contrapposizioni ideologiche

AGI - "È ora di superare lo schema delle contrapposizioni ideologiche". Lo dice, in un intervento sul Foglio, la responsabile della segreteria politica di FdI Arianna Meloni, che propone un confronto senza preconcetti ideologici con l'opposizione sulla riforma del premierato. "È un bene che le opposizioni si propongano come alternativa al governo Meloni - spiega la sorella della premier - ma mi auguro che vogliano davvero alzare l'asticella e superare la logica della contrapposizione ideologica a Meloni". La riforma costituzionale che introduce il premierato "sarà in grado di garantire che il responso delle urne sia perfettamente aderente alla nascita del nuovo governo, rispettando cosi' l 'articolo 1 della Costituzione che attribuisce la sovranità al popolo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Arianna Meloni sul premierato: "È ora di superare le contrapposizioni ideologiche"

In questa notizia si parla di: arianna - meloni

ARIANNA MELONI: AFFARI TUOI STA ANDANDO MOLTO BENE E SONO CONTENTA PER LUI

Piazza Italia al via all’Eur, Arianna Meloni: “Noi in mezzo alla gente, non nel palazzo”. Segui la diretta

“Il governo italiano è un modello, Giorgia leader ascoltata in tutto il mondo”: il monologo di Arianna Meloni per elogiare la sorella

Pensate a quanto sono fondamentali le sliding doors nelle nostre vite: bastava questa scena invertita e oggi Arianna Meloni (e sua sorella, immagino) sarebbero alla guida di un partito di sinistra radicale. (Corriere) - X Vai su X

Arianna Meloni riavvolge indietro il nastro, riportandolo agli anni ‘90 - facebook.com Vai su Facebook

Arianna Meloni, appello alle opposizioni: 'Su premierato confronto senza ideologie'; Arianna Meloni, appello alle opposizioni: “Su premierato confronto senza ideologie”.

Arianna Meloni rilancia il premierato e stuzzica le opposizioni: come reagiranno Conte e Schlein? - Arianna Meloni scrive al Foglio rilanciando la riforma del premierato e invitando le opposizioni a collaborare, tra storia del partito e sfida politica alla luce del governo stabile Meloni. Scrive tag24.it

Arianna Meloni apre al dialogo sul premierato, senza barriere di parte - Rivolgendosi agli avversari politici, Arianna Meloni rilancia l’invito a discutere di premierato senza steccati ideologici, spiegando perché, a suo avviso, la stabilità di governo serva tanto alla mag ... Secondo sbircialanotizia.it