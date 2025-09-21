Arianna Meloni sul premierato | È ora di superare le contrapposizioni ideologiche

AGI - "È ora di superare lo schema delle contrapposizioni ideologiche". Lo dice, in un intervento sul Foglio, la responsabile della segreteria politica di FdI Arianna Meloni, che propone un confronto senza preconcetti ideologici con l'opposizione sulla riforma del premierato. "È un bene che le opposizioni si propongano come alternativa al governo Meloni - spiega la sorella della premier - ma mi auguro che vogliano davvero alzare l'asticella e superare la logica della contrapposizione ideologica a Meloni". La riforma costituzionale che introduce il premierato "sarà in grado di garantire che il responso delle urne sia perfettamente aderente alla nascita del nuovo governo, rispettando cosi' l 'articolo 1 della Costituzione che attribuisce la sovranità al popolo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Arianna Meloni sul premierato: "È ora di superare le contrapposizioni ideologiche"

Arianna Meloni rilancia il premierato e stuzzica le opposizioni: come reagiranno Conte e Schlein? - Arianna Meloni scrive al Foglio rilanciando la riforma del premierato e invitando le opposizioni a collaborare, tra storia del partito e sfida politica alla luce del governo stabile Meloni. tag24.it scrive

Arianna e i suoi giovani. "Saremo sempre quelli di trent'anni fa". E rilancia il premierato - Quando la responsabile della segreteria politica di Fdi sale sul palco non chiede applausi: li ottiene in un boato. Come scrive ilgiornale.it