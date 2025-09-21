Splende il sole sulla capitale per un derby della capitale che si preannuncia infuocato, e speriamo lo sia soltanto in campo ( maxi piano sicurezza all’esterno ). Dato l’inusuale fischio d’inizio alle 12:30, i primi sostenitori delle due squadre stanno già popolando le zone limitrofe dell’ Olimpico, in quelle ore precedenti al match in cui l’ansia sale a livelli importanti. Come da tradizione anche i primi sfottò, tipici di una città che non si fa mai trovare impreparata da questo punto di vista, e i tifosi della Roma si sono subito dati da fare. Appesi ai cancelli e affissi un po’ ovunque nelle zone limitrofe allo stadio, svariati striscioni con la scritta “Lotito resisti”, in quello che è ormai un costante punzecchiare un presidente che ai biancocelesti è ormai indigesto da tempo immemore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Aria di derby, i tifosi della Roma fuori l’Olimpico: “Lotito resisti”