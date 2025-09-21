Aria di derby i tifosi della Roma fuori l’Olimpico | Lotito resisti
Splende il sole sulla capitale per un derby della capitale che si preannuncia infuocato, e speriamo lo sia soltanto in campo ( maxi piano sicurezza all’esterno ). Dato l’inusuale fischio d’inizio alle 12:30, i primi sostenitori delle due squadre stanno già popolando le zone limitrofe dell’ Olimpico, in quelle ore precedenti al match in cui l’ansia sale a livelli importanti. Come da tradizione anche i primi sfottò, tipici di una città che non si fa mai trovare impreparata da questo punto di vista, e i tifosi della Roma si sono subito dati da fare. Appesi ai cancelli e affissi un po’ ovunque nelle zone limitrofe allo stadio, svariati striscioni con la scritta “Lotito resisti”, in quello che è ormai un costante punzecchiare un presidente che ai biancocelesti è ormai indigesto da tempo immemore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: aria - derby
Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby
Forlì, Manuzzi ha il Ravenna nel mirino: "Aria di derby? Prima segno e poi esulto"
Aria di derby, 57mila biglietti venduti e sold-out all’orizzonte: settore Sud esaurito
L'aria di derby non accende #McTominay: #ManCityNapoli a giri bassi - X Vai su X
È martedì. Sono passati due giorni dalla prima sconfitta stagionale. Peccato, ma dobbiamo guardare avanti e metterci tutto alle spalle. Proprio così, perché questa è la settimana in cui si respira nell'aria e vive l'atmosfera tipica del derby. Questa è la settimana - facebook.com Vai su Facebook
Scontri nel derby: la decisione del Viminale per i tifosi di Lazio e Roma; Dybala protagonista contro il Toro ma non dimentica la Juve: gli auguri social alla Vecchia Signora scatenano i tifosi; Scontri tra tifosi prima di Roma-Lazio all'Olimpico, derby infuocato dal mattino: un arresto tra i romanisti.
Derby di Roma: Olimpico blindato e controlli con droni - L’obiettivo principale è prevenire episodi come quelli verificatisi lo scorso aprile, quando una vera e propria guerriglia urbana esplose a Ponte Milvio e al Flaminio. Riporta rainews.it
Derby Lazio-Roma, nella notte corteo con bastoni a piazza Mancini. Petardi prima dell'inizio della partita - Tutta la zona è blindata dalle forze dell’ordine con un nutrito schieramento di uomini e mezzi, fra i quali anche alcuni idranti ... Secondo roma.corriere.it