Argento per Giulia Ghiretti ai Mondiali di nuoto paralimpico di Singapore
"Un altro prestigioso traguardo per un'atleta che non finisce mai di farci emozionare: la sua classe, forza e tenacia continuano a renderci orgogliosi, come emiliano-romagnoli e italiani".Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l'assessora allo Sport, Roberta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: argento - giulia
Mondiali Di Nuoto Paralimpico: Argento Per Giulia Ghiretti Nei 100 Rana SB4 A Singapore - X Vai su X
Campionato Italiano di Beach Sprint: al Saturnia tre oro, due argento e un bronzo!! Un grande bravi ad atleti e allenatori https://www.canottaggiofvg.org/2025/09/14/campionato-italiano-di-beach-sprint-al-saturnia-tre-oro-due-argento-e-un-bronzo/ - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Di Nuoto Paralimpico: Argento Per Giulia Ghiretti Nei 100 Rana SB4 A Singapore; Argento per Giulia Ghiretti ai Mondiali di nuoto paralimpico di Singapore; Giulia Ghiretti argento mondiale nei 100 rana.
Mondiali, Battocletti argento nei 10mila - Strepitosa Nadia Battocletti, nei 10mila si prende l'argento alle spalle della keniana Chebet che ne ha appena di più sul rettilineo finale. Si legge su rainews.it
Mondiali. Taddeucci bis d'argento nella 5 km. "C'ho provato, non mi sembrava neanche caldo" - Di nuovo d'argento Ginevra Taddeucci che, dopo quello conquistato nella distanza olimpica, sale sul podio nella cinque chilometri al mondiale di Singapore in corso sull'Isola di Sentosa. Lo riporta federnuoto.it