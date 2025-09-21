Argento per Giulia Ghiretti ai Mondiali di nuoto paralimpico di Singapore

"Un altro prestigioso traguardo per un'atleta che non finisce mai di farci emozionare: la sua classe, forza e tenacia continuano a renderci orgogliosi, come emiliano-romagnoli e italiani".Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l'assessora allo Sport, Roberta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it