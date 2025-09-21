di Andrea Lorentini Partiamo dai numeri: l’ si è fermato ad un passo dal record di cinque vittorie consective in serie C detenuto dalla squadra di Somma (stagione 20032004) e viene agganciato in testa a quota 12 dal Ravenna. In un colpo solo gli amaranto hanno perso imbattibilità stagionale e il primato solitario. La frenata della formazione di Bucchi ha alimentato le speranze del gruppo inseguitore di poter accorciare la classifica. Ascoli e Gubbio ne hanno approfittato in pieno, vincendo, e si sono riportate a - 1 sulla coppia al comando. Dopo un mese di torneo regna l’equilibrio: quattro squadre racchiuse in un punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, il ko col Guidonia fa ancora male. Bucchi: "Noi ingenui ma gara di alto livello"