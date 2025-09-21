Arena Italia ma l’economia tiene nonostante tutto

È domenica, il dì di festa e in tempi diversi, profittando del bel sole e della temperatura ancora gradevole, gli italiani avrebbero fatto i bagagli per recarsi addirittura al mare. E, almeno per una volta, tutto sarebbe andato come Madre Natura ha scadenzato nella sua agenda: la fine dell’estate intesa come stagione astronomica e la diminuzione sensibile delle temperature, accompagnata da piogge copiose ormai pronte a subentrare. Pur rimanendo a casa, gli italiani, per una volta dopo tanto tempo, possono accennare un mezzo sospiro di sollievo, peraltro ben motivato. L’agenzia di rating Fitch ieri ha confermato il giudizio positivo espresso prima dell’estate sull’andamento economico e sociale del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it