Milano – Divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro 3. Scattano da martedì primo ottobre le nuove norme per l’accesso i n Area B e Area C, la Ztl milanese. Rimandato invece al primo ottobre 2026, come previsto, il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. In Area B, per i veicoli a benzina Euro 3, come successo negli anni precedenti per gli altri mezzi in divieto, entreranno in vigore le misure di accompagnamento previste per il primo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Area B e C: scattano le nuove norme, divieto anche per Euro 3 benzina. Cosa cambia e quando: le date