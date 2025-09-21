Area B e C | scattano le nuove norme divieto anche per Euro 3 benzina Cosa cambia e quando | le date
Milano – Divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro 3. Scattano da martedì primo ottobre le nuove norme per l’accesso i n Area B e Area C, la Ztl milanese. Rimandato invece al primo ottobre 2026, come previsto, il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. In Area B, per i veicoli a benzina Euro 3, come successo negli anni precedenti per gli altri mezzi in divieto, entreranno in vigore le misure di accompagnamento previste per il primo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: area - scattano
Notte dei Serpenti: scattano i divieti e le modifiche alla viabilità, interdetta l'area attorno allo Stadio del Mare
Piscine, area giochi e opere senza permessi nell’azienda con maneggio: scattano i sequestri
Scala, cantiere irregolare in area tutelata: scattano i sigilli e tre denunce https://salernonotizie.it/2025/09/19/scala-cantiere-irregolare-in-area-tutelata-scattano-i-sigilli-e-tre-denunce… - X Vai su X
Scala, cantiere irregolare in area tutelata: scattano i sigilli e tre denunce - facebook.com Vai su Facebook
Deroghe area B e C a Milano fino al 29 giugno 2022.
Area B e C: scattano le nuove norme, divieto anche per Euro 3 benzina. Cosa cambia e quando: le date - L’assessora Censi: nella strategia anche il potenziamento del trasporto pubblico e la rete di ciclabili ... Lo riporta ilgiorno.it
A Milano dall'1 ottobre nuovi divieti nelle ztl di Area B e C - Scattano dal primo ottobre a Milano le nuove norme per l'accesso nelle Ztl di Area B, che corrisponde a quasi tutta la città, e Area C, che riguarda il centro storico. Scrive rainews.it