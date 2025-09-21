Arbovirosi la situazione epidemiologica in Italia

West NileDa inizio anno, in Italia, salgono a 647 i casi confermati di West Nile, e 47 i decessi. Tra i casi notificati: 300 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (15 Piemonte, 39 Lombardia, 24 Veneto, 2 Friuli-Venezia Giulia, 1 Liguria, 23 Emilia Romagna, 5 Toscana, 83 Lazio, 2 Molise. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: arbovirosi - situazione

Gli agenti sono intervenuti per cercare di calmare la giovane, che uscita dal locale si è diretta verso la propria auto: appena salita a bordo è scattato il controllo dell’etilometro. Una situazione che la ragazza non ha accettato di buon grado, ribellandosi con vee - facebook.com Vai su Facebook

Arbovirosi, la situazione epidemiologica in Italia; 50 casi di Chikungunya in provincia di Verona: ecco le aree più colpite; Estate 2025, le raccomandazioni per contenere la circolazione delle arbovirosi.

Aggiornamento sui casi di virus West Nile e arbovirosi in Italia - Un'analisi dettagliata dell'attuale situazione epidemiologica delle infezioni da virus West Nile e altre arbovirosi in Italia, con dati aggiornati e riflessioni sulle tendenze emergenti. Segnala tuobenessere.it

Arbovirosi. Bassa circolazione del virus, situazione sotto controllo - Per quanto riguarda le infezioni autoctone, dall’inizio dell’anno sono stati registrati 4 casi di West Nile, 16 di Encefalite da zecca. Da quotidianosanita.it