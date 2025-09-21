Appiano Gentile Inter | matchday col Sassuolo
Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo in Champions League contro l’Ajax all’esordio stagionale, l’Inter scende in campo stasera per la sfida col Sassuolo valevole per il 4° turno di Serie A. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com
Disastro Inter: infortuni molto pesanti | L’annuncio fa tremare Appiano Gentile
Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti
Inter, si lavora per la nuova stagione! Tutti ad Appiano Gentile
squad to reconvene at the BPER Training Centre on 26 July; Heading towards Inter vs. Roma: the Nerazzurri in training; PRESENTATA LA NUOVA SEDE DELL’INTER IN PORTA NUOVA.
Juve Inter: Chivu può sorridere, rientrati già quattro nerazzurri ad Appiano Gentile in vista del big match con i bianconeri. Le ultimissime dall’allenamento - Juve Inter: sono rientrati già quattro giocatori nerazzurri ad Appiano Gentile verso il big match con i bianconeri. Da juventusnews24.com
Sky – Inter, buone notizie da Appiano: Lautaro ha iniziato l’allenamento in gruppo - A poco più di 24 ore dalla sfida contro il Sassuolo, arrivano segnali positivi da Appiano. Scrive msn.com