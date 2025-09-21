Appello di Schifani | Donate sangue donate vita
PALERMO, 21 settembre 2025. In occasione del convegno sulla donazione del sangue ad Agrigento, il presidente della Regione Renato Schifani ha lanciato un messaggio forte e chiaro: "Donate sangue, donate vita". "Non si tratta solo di una giornata per la donazione del sangue – ha detto Schifani – ma di un momento che unisce solidarietà, memoria, vita e impegno civile". Tre giornate simbolo in Sicilia. Il presidente ha ricordato l'importanza delle date dedicate alla donazione in Sicilia: 23 maggio, 19 luglio e 21 settembre, in memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino.
