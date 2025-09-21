Appello di Schifani | Donate sangue donate vita

ABBONATI A DAYITALIANEWS Solidarietà e memoria si incontrano nella donazione di sangue. PALERMO, 21 settembre 2025. In occasione del convegno sulla donazione del sangue ad Agrigento, il presidente della Regione Renato Schifani ha lanciato un messaggio forte e chiaro: “Donate sangue, donate vita”. “Non si tratta solo di una giornata per la donazione del sangue – ha detto Schifani – ma di un momento che unisce solidarietà, memoria, vita e impegno civile”. Tre giornate simbolo in Sicilia. Il presidente ha ricordato l’importanza delle date dedicate alla donazione in Sicilia: 23 maggio, 19 luglio e 21 settembre, in memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Livatino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

