"Il Comune di Siena si faccia promotore con le associazioni e le imprese di un'azione decisa per andare oltre e superare la precarietà che colpisce bar, ristoranti, enoteche, osterie, pizzerie ecc. all'interno di una tematica come quella dei dehor, che ormai è annosa e certo non aiuta le imprese e la loro capacità di programmare investimenti". È l'appello di Confcommercio Siena di fronte al perdurare dell'incertezza normativa relativa ai dehors. "Per le imprese l'incertezza delle leggi, i rinvii, sono assolutamente da evitare – fa notare Davide Porciatti, presidente Fipe Siena –. Ogni azienda ha bisogno di fare programmazione, capire quanto può investire e quali sono le necessità.

© Lanazione.it - Appello di Confcommercio: "Strutture all’esterno, ora servono regole certe"