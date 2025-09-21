Apertura della caccia a Modena | controllati oltre 235 cacciatori otto sanzioni

Modenatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre si è aperta ufficialmente la stagione di caccia alla selvaggina stanziale in provincia di Modena, che coinvolge circa 3.000 cacciatori locali, oltre a numerosi appassionati provenienti da altre province. La giornata ha registrato una buona partecipazione, soprattutto nelle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: apertura - caccia

Peste Suina Africana, anticipata di tre settimane l’apertura della caccia al cinghiale in 14 aree del Piemonte

Apertura caccia in Toscana domenica 21 settembre. Le regole, le specie e le novità della stagione 2025/26

Apertura della caccia a Modena: controllati oltre 235 cacciatori, otto sanzioni; Caccia, otto sanzioni della Polizia provinciale nel giorno di apertura; Otto sanzioni per l'apertura della caccia Ambiente.

Modena, apertura della stagione di caccia: otto multe - Società: Per il mancato utilizzo dell indumento ad alta visibilità, per la mancanza della distanza da strade e abitazioni e per la mancanza di assicurazione ... Secondo lapressa.it

Caccia, si parte: "Controlli anti-violazioni" - Modena, 15 settembre 2024 – Doppiette modenesi al via questa mattina per l’apertura della stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria dopo la pre- Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Apertura Caccia Modena Controllati